Москва, 18 октября, 2021, 17:44 — ИА Регнум. Пассажиров метро и другого общественного транспорта Москвы начнут штрафовать за неправильное ношение средств индивидуальной защиты. Об этом 18 октября сообщил журналистам руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

Дарья Драй ИА REGNUM Женщина в маске в метро

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По его словам, контролёры отмечают, что многие пассажиры опускают защитную маску на подбородок или вовсе снимают её после прохождения линии контроля.

Теперь в отношении пассажиров, у которых маска не полностью закрывает органы дыхания, будут выписывать постановления о правонарушении так же, как и в отношении пассажиров без маски.

Напомним, на минувшей неделе «Организатор перевозок» сообщил, что в Москве будет усилен контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте, в том числе количество проверяющих в метрополитене будет увеличено на 50%.