Вашингтон, 18 октября, 2021, 18:11 — ИА Регнум. Пять членов судебного комитета палаты представителей США направили 17 октября письмо генеральному директору Amazon, обвинив высшее руководство компании, включая основателя Джеффа Безоса, в том, что они ввели в заблуждение Конгресс и, возможно, солгали о деловой практике Amazon. Об этом 18 октября сообщает Reuters.

MIKI Yoshihito Amazon

В письме, адресованном генеральному директору Amazon Энди Джасси, говорится, что комитет обсуждает «целесообразность передачи этого вопроса в министерство юстиции для проведения уголовного расследования».

Напомним, что ранее Reuters провело расследование, которое показало, что Amazon систематически копировала товары и подтасовывала результаты поиска в Индии для увеличения продаж собственных брендов.

В письме говорится, что «достоверная информация» из статьи Reuters и недавних статей других новостных изданий «прямо противоречит показаниям под присягой и заявлениям руководителей Amazon, включая бывшего генерального директора Джеффри Безоса».

Напомним, что с 2019 года судебный комитет палаты представителей США расследует конкуренцию на цифровых рынках. Пристальное внимание уделяется тому, как Amazon использует данные продавцов со своей платформы и не отдает ли компания несправедливое предпочтение собственным товарам.