Смоленск, 18 октября, 2021, 17:41 — ИА Регнум. Численности безработных граждан в Смоленской области за год снизилась в 4,5 раза. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, данные прозвучали на совещании, которое в формате видеоконференцсвязи провёл губернатор Алексей Островский.

Пресс-служба администрации Смоленской области Губернатор Смоленской области Алексей Островский

В начале совещания глава региона подчеркнул необходимость достижения цели, поставленной президентом РФ Владимиром Путиным, — восстановить в России занятость населения до значений, фиксируемых до пандемии.

«На Восточном экономическом форуме министр труда и социальной защиты Антон Олегович Котяков заявил, что по состоянию на 1 августа рынок труда, в целом, по Российской Федерации вернулся к допандемическим значениям. Уровень безработицы в стране составляет 4,5%, в прошлом же году показатели были выше. Следует отметить, в этом году также произошло улучшение ситуации и на региональном рынке труда благодаря согласованным действиям администрации области, службы занятости населения, органов местного самоуправления муниципальных образований, работодателей», — отметил Алексей Островский.

По данным, которые привёл руководитель департамента государственной службы занятости населения Смоленской области Роман Романенков, в настоящее время в Смоленской области зафиксировано снижение в 4,5 раза численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения. Всего в 2021 году было трудоустроено 16,5 тыс. человек. С начала года работодателями заявлено порядка 36 тысяч вакансий, что на восемь тысяч больше в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. На них уже трудоустроены порядка 11,5 тысяч смолян.

В целях достижения показателей занятости населения выше допандемических значений в Смоленской области организована стажировка выпускников образовательных организаций на предприятиях, а в 2020 году по поручению губернатора были увеличены размеры доплат за наставничество и на возмещение затрат работодателя, а также с трех до шести месяцев был увеличен период стажировки выпускников

«Это сразу же нашло отражение во взаимодействии с предприятиями региона: были заключены 23 соглашения о предоставлении субсидии на возмещение расходов работодателей на организацию стажировок. Отмечу, что в прошлом году 33 выпускника образовательных учреждений в рамках этой программы успешно приступили к трудовой деятельности», — доложил Роман Романенков. Он добавил, что многие работодатели готовы проводить стажировку ещё большего числа специалистов с последующим трудоустройством. Так, восемь выпускников Смоленской государственной сельскохозяйственной академии по профессии инженер-технолог были приняты на стажировку на молочный комбинат «Роса», продолжив затем работать по специальности на этом предприятии на постоянной основе.

Губернатор поручил департаменту проработать возможность расширения действия программы стажировки.

Также на совещании обсуждался вопрос организации службой занятости населения временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. В рамках областной государственной программы «Содействие занятости населения Смоленской области» в этом году были обеспечены рабочие места для более чем 2,3 тысяч подростков. Губернатор поручил усилить работу по этому направлению в 2022 году и увеличить количество трудоустроенных подростков в каникулярный период.

Также на совещании обсуждался ход реализации регпроекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». Как отмечалось, в рамках его исполнения, в том числе, модернизируют службы занятости населения с целью создания современных государственных кадровых центров, оперативно действующих в отношении рисков безработицы, содействующих реализации профессионального потенциала граждан и удовлетворению потребности работодателей в кадровых ресурсах. Так, в настоящее время модернизируется центр занятости населения города Смоленска (Ново-Киевский переулок, 8), на базе которого создается модельный центр занятости. Благодаря комплексной модернизации центр занятости населения сможет оказывать профессиональные услуги гражданам с использованием новейших технологий в помещениях, отвечающих всем современным стандартам. В настоящее время проводятся ремонтные работы, производится закупка системы электронной очереди, аудио-видеофиксации и др. Ввод центра в эксплуатацию запланирован до 1 декабря, а в 2022—2024 году модернизация ожидает центры занятости в Сафоновском, Рославльском и Ярцевском районах.

«В рассмотренные сегодня вопросы подлежат неукоснительному исполнению. Как бы нас не радовали общие цифры восстановления занятости в регионе необходимо помнить, что это ежедневная работа с каждым обратившимся к нам за помощью человеком индивидуально», — поручил Алексей Островский.