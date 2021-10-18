Рязань, 18 октября, 2021, 17:46 — ИА Регнум. Более 32 тысяч жителей ревакцинировано в Рязанской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 октября в оперативной рабочей группе правительства региона.

Minzdrav.gov.ru Вакцинация

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С 11 по 17 октября первым компонентом вакцины от COVID-19 привилось около 19,8 тысячи рязанцев. В целом, по одной прививке получили уже 319,6 тысячи человек. На ревакцинацию пришли 32,2 тысячи жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, по распоряжению регионального Роспотребнадзора до 1 декабря на предприятиях социально значимых сфер должны быть провакцинированы не менее 80% сотрудников.