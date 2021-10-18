Вашингтон, 18 октября, 2021, 17:36 — ИА Регнум. О падении промпроизводства США в сентябре 2021 г. на 1,3% в сравнении с августом сообщает 18 октября американская Федеральная резервная система.

Тренд на снижение

Уточняется, что на 7,2% сократилось производство в сфере американского автопрома — из-за недостатка полупроводниковой продукции. На 0,7% снизилось производство в перерабатывающей отрасли.

На 3,6% отмечается сокращение выработки электроэнергии. На 2,3% сократились объёмы производства в добывающей промышленности.

Также отмечается снижение использования производственных мощностей: с 76,4% в августе до 75,2% в сентябре. При этом в августе промпроизводство в США снизилось по сравнению с июлем на 0,1%.