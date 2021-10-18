Вашингтон, 18 октября, 2021, 18:29 — ИА Регнум. Ронни Татт, барабанщик, игравший с Элвисом Пресли с 1969 года до его смерти, умер в возрасте 83 лет, сообщает 18 октября BBC.

Пресли Элвис reg

Компания Elvis Presley Enterprises сообщила о скорбной новости на своем сайте: «Помимо того, что он был легендарным барабанщиком, он был хорошим другом для многих из нас здесь, в Грейсленде. Его будет сильно не хватать всем нам».

Напомним, что Татт также работал с Билли Джоэлом, Нилом Даймондом и Джерри Гарсиа в течение шести десятилетий своей карьеры.

Он записвал музыку для албомов Джоэла «Piano Man», Элвиса Костелло «King of America» и Грэма Парсонса «GP» и «Grievous Angel».