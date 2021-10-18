Тбилиси, , 17:29 — REGNUM Министр обороны США Ллойд Остин в очередной раз заявил об осуждении «оккупации» Россией частей Грузии и российского влияния на ситуацию в регионе Чёрного моря.

Камикадзе. Грузия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Такое заявление он сделал в ходе визита в столицу Грузии Тбилиси.

«Я хочу ясно и понятно зафиксировать одно: США осуждают оккупацию Россией территорий Грузии и ее попытки через различные механизмы установить своё влияние над Чёрным морем», — заявил Остин на встрече с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

По словам шефа Пентагона, этот регион важен «для существования единого, свободного и мирного общества».

В свою очередь, грузинский премьер-министр Гарибашвили преданно заявил, что Грузия считает США своим «надежным партнером».

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