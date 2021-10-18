Бишкек, 18 октября, 2021, 17:26 — ИА Регнум. Киргизии необходимо построить 670 новых школ, — об этом 18 октября сообщил фонд KG Analytics.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

Как заявляют представители фонда, в республике насчитывается 2,3 тысячи общеобразовательных учреждений, из которых 152 — частные (в которых учатся 38 тысяч учащихся, или около 3% всех школьников страны).

245 государственных школ находятся в аварийном состоянии и ремонту не подлежат. Еще 457 школ требуют капитального ремонта, с разной степенью сложности ремонта. Обучение в таких школах угрожает жизни и здоровью учащихся.

Четверть школ не имеет доступа к чистой питьевой воде, 74% работают без внутренних туалетов, а 68% не подключены к горячему водоснабжению.

Общеобразовательные учреждения Киргизии переполнены, 151 школа работает в три смены. Девяносто учебных заведений в Бишкеке рассчитаны на 75 тысяч учащихся, но фактически в них учится на 100 тысяч детей больше.

ИА REGNUM напоминает, что столичные школы киргизии переполнены более чем в два раза, власти пытаются частично решить проблему, возведя пристройки к некоторым школам.Читайте также: Столице Киргизии не хватает школ — имеющиеся переполнены в два раза