Белгород, 18 октября, 2021, 17:28 — ИА Регнум. Реконструкция многофункциональной спортивной зоны «Олимпия» стартовала в Белгороде. Ремонт трассы обойдётся бюджету в 65,5 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 18 октября в пресс-службе правительства региона.

Https://belregion.ru/ Трасса «Олимпия» в Белгороде

До 1 сентября велолыжероллерная трасса была частной собственностью. Теперь она стала государственным объектом и включена в состав школы олимпийского резерва №4 Белгородской области. На трассе уже к ноябрю 2021 года подготовят различные треки для любителей и профессионалов, а в целом с учётом погодных условий, работы, запланированные на текущий год, должны завершиться в середине декабря. Общая сумма расходов — 65,5 млн рублей.

«Раньше мы не могли потратить на объект бюджетные средства. Сейчас я надеюсь, что все работы завершатся в срок, хотя, безусловно, существует угроза, что снег может выпасть значительно раньше. Мы приобрели спецтехнику для прокладки лыжных трасс и лыжный инвентарь для разновозрастных спортсменов. В этом году не сможем установить снегогенераторы для искусственного снега, прокладку водопровода просто невозможно сделать зимой», — сказал губернатор Вячеслав Гладов.

Планируется, что на трассе проведут этап всероссийской массовой гонки «Лыжня России» и соревнования «Российский Азимут».