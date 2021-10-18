Вашингтон, 18 октября, 2021, 17:22 — ИА Регнум. Визит американского министра обороны Ллойда Остина на Украину состоится завтра, 19 октября, сообщили 18 октября в пресс-служба посольства Соединённых Штатов.

Ллойд Остин

Уточняется, что на Украине глава Пентагона встретится с украинским коллегой Андреем Тараном для обсуждения продвижения Киева на пути реформ в области обороны и военно-промышленного комплекса.

Американское диппредствительство отмечает, что эти реформы необходимы для продвижения «евроатлантических стремлений» Украины и для «безопасности в Чёрном море». По итогам этой встречи Остин и Таран дадут пресс-конференцию.

Кроме того, глава Пентагона проведёт встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским. Будут обсуждаться вопросы сотрудничества в области безопасности.