Бишкек, 18 октября, 2021, 17:21 — ИА Регнум. За годы независимости в Киргизии было построено только 19 малых гидроэлектростанций, суммарная мощность которых составляет около 54 тысячи киловатт. Об этом сообщили в министерстве энергетики сегодня, 18 октября.

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Всего же на малых реках по всей республике можно установить более 100 малых ГЭС, чей потенциал выработки электроэнергии превышает миллиард киловатт.

В ведомстве утверждают, что сейчас в стране ведется активное строительство малых гидроэлектростанций, общая вводимая мощность которых составит более 100 тысяч киловатт.

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Но этим занимается не государство, а местные жители при финансовой поддержке зарубежных инвесторов.

Также в министерстве отмечают, что в Киргизии субъекты возобновляемых источников энергии освобождаются от налога на добавленную стоимость при импорте оборудования, от налога на прибыль — на срок до пяти лет.

Помимо этого, для привлечения инвестиций в сферу гидроэнергетики определен гарантированный выкуп произведенной электрической энергии с учетом повышающегося коэффициента на льготный период продолжительностью в 10 лет.

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