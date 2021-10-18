Санкт-Петербург, 18 октября, 2021, 17:46 — ИА Регнум. В Ленинградской области компания «Ленавтодор» заключает контракт на обновление последнего участка региональной трассы Зеленогорск — Приморск — Выборг непосредственно на подъезде к городу Выборгу. Об этом 18 октября сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

Lenobl.ru Приморское шоссе Ленобласти вдоль Финского залива

Всего дорожникам предстоит обновить чуть больше 10 км трассы от Попово до въезда в Выборг. На объекте будет уложено два слоя асфальта, укреплены обочины и нанесена разметка.

«Область за три года качественно преобразила Приморское шоссе. Этим летом мы сделали участок на границе с Петербургом у Приветнинского, до этого — участок у Озерков. Одна из самых живописных дорог Ленинградской области становится по-настоящему комфортной», — отметил глава дорожного комитета региона Денис Седов.

Работы будут проведены весной-летом 2022 года в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Напомним, дорога Зеленогорск — Приморск — Выборг, проходя вдоль Финского залива, является региональным дублером федеральной трассы А-181 «Скандинавия». Магистраль — важная транспортная артерия агломерации Ленинградской области и Санкт-Петербурга.