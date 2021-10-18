Вашингтон, 18 октября, 2021, 22:15 — ИА Регнум. В США 18 октября начался отбор присяжных для суда над тремя американцами, которые в феврале 2021 года смертельно ранили афроамериканца, совершавшего пробежку, сообщает BBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Погромы в США

Грегори МакМайкл, его сын Трэвис МакМайкл и их сосед Уильям Брайан обвиняются в убийстве 25-летнего Ахмада Арбери. Каждому из трех подсудимых предъявлены обвинения по девяти пунктам, включая убийство со злым умыслом и нападение при отягчающих обстоятельствах.

Видеозапись с места преступления попала в Интернет, вызвав протесты по поводу повседневного расизма, с которым сталкиваются афроамериканцы в США. Активисты назвали это убийство «современным линчеванием».

Двенадцать присяжных будут отобраны из тысячи жителей округа Глинн для рассмотрения дела.

Напомним, что ранее американский певец Канье Уэст пожертовал $2 млн, создав благотворительный фонд для семей жертв политического насилия — Джорджа Флойда, Ахмада Арбери и Бреонны Тейлор.