Москва, 18 октября, 2021, 17:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить изменения в законодательство для создания государственной системы мониторинга состояния многолетней мерзлоты. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

«Обеспечить внесение в законодательство изменений, направленных на создание на базе государственной наблюдательной сети Росгидромета государственной системы мониторинга состояния многолетней мерзлоты и наделение этой федеральной службы необходимыми полномочиями», — говорится в поручении главы государства по итогам состоявшегося 3 сентября пленарного заседания Восточного экономического форума.

Правительству также поручено предусмотреть выделение средств на разработку и функционирование данной системы при подготовке проекта закона о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Доклад о проделанной работе должен быть представлен до 31 декабря 2021 года, далее правительство должно будет отчитываться один раз в полгода.