Мытищи, Московская область, 18 октября, 2021, 17:25 — ИА Регнум. Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Мытищах. Об этом 18 октября сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 218 человек. Следом за Мытищами идут Одинцово и Королев, где за этот же период официально подтверждилось заражение новой инфекцией по 171 человеку в каждом городе. На третьем месте расположился населенный пункт Раменское, где COVID-19 диагностировали у 169 человек.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 2768 новых случаев COVID-19. Отметим, что по состоянию на 18 октября в пяти городских округах региона не было обнаружено ни одного нового случая коронавирусной инфекции.