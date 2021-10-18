Тбилиси, 18 октября, 2021, 17:17 — ИА Регнум. По просьбе личного врача Михаила Саакашвили в Тбилиси 18 октября будет собран медицинский консилиум для контроля состояния здоровья бывшего президента, сообщает грузинский телеканал «Мтавари архи».

(сс) thierry ehrmann Михаил Саакашвили

Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе заявила, что врачи готовы к активному мониторингу состояния здоровья Саакашвили, и что медикам будет оказана всяческая подержка в их действиях.

«На последней встрече я лично не участвовала в обсуждении состояния здоровья пациента, поскольку не имела на это полномочий. Консилиум после опроса посчитал, что состояние пациента является вполне удовлетворительным и не содержит никаких рисков. Однако по просьбе личного врача консилиум будет собран сегодня, и будет действовать уже в соответствии с тем решением, которое будет принято после встречи», — заявила Тикарадзе.

Напомним, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, 1 октября арестованный в Тбилиси, в тюрьме объявил голодовку протеста.