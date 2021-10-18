Консилиум грузинских врачей будет следить за здоровьем Саакашвили
Тбилиси, 18 октября, 2021, 17:17 — ИА Регнум. По просьбе личного врача Михаила Саакашвили в Тбилиси 18 октября будет собран медицинский консилиум для контроля состояния здоровья бывшего президента, сообщает грузинский телеканал «Мтавари архи».
Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе заявила, что врачи готовы к активному мониторингу состояния здоровья Саакашвили, и что медикам будет оказана всяческая подержка в их действиях.
«На последней встрече я лично не участвовала в обсуждении состояния здоровья пациента, поскольку не имела на это полномочий. Консилиум после опроса посчитал, что состояние пациента является вполне удовлетворительным и не содержит никаких рисков. Однако по просьбе личного врача консилиум будет собран сегодня, и будет действовать уже в соответствии с тем решением, которое будет принято после встречи», — заявила Тикарадзе.
Напомним, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, 1 октября арестованный в Тбилиси, в тюрьме объявил голодовку протеста.