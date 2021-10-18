Рига, 18 октября, 2021, 17:14 — ИА Регнум. Каждый четвертый мост из обследованныхпредставителями Госконтроля Латвии нуждается в серьезном и срочном ремонте, рассказал «МК-Латвии» член правления Госконтроля Эдгар Корчагин.

Дарья Драй ИА REGNUM Под мостом

Госконтроль завершил ревизию в одиннадцати самоуправлениях страны и пришел к неприятным выводам: мосты по всей Латвии часто не получают должного ухода.

«Конечно, техническое состояние всех засвидетельствовать не удалось, даже на проверку примерно третьей части из них у Госконтроля ушел почти год. В ходе ревизии выяснилось, что самоуправления, которые, согласно правилам хорошей практики, должны самостоятельно заказывать проверки своих мостов, этого часто не выполняют», — прокомментировал итоги проверки Корчагин.

Он добавил, что своевременную проверку по заказу самоуправленийпрошли только 16% из региональных мостов. Кроме того,там, где местные власти ведут работы по ремонту мостов, чаще всего они ремонтируют и восстанавливают только проезжую часть: «Сверху мост красивый, но если заглянуть под него, то понятно, что ситуация плачевная. Снизу видны угрожающие трещины и куски бетона, которые могут сорваться вниз в любой момент».

По мнению правления Госконтроля, тревожной тенденцией является «страусиная политика» отдельных самоуправлений, которые не информируют людей об опасном состоянии мостов:

«Вкрупных городах, например,таких, как Рига, Вентспилс и Даугавпилс, с регулярными проверками дела обстоят лучше, чем в маленьких городах. Но отмечается и другая тревожная тенденция: несмотря на то, что самоуправления больших городов в курсе плохого технического состояния мостов, они далеко не всегда своевременно принимают меры по устранению выявленных недостатков».