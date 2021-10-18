Еще 13 человек стали жертвами COVID-19 в Подмосковье
Красногорск, 18 октября, 2021, 17:14 — ИА Регнум. За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Подмосковье увеличилось на 13 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 18 октября Московским областным штабом по борьбе с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Иван Шилов ИА REGNUM
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При этом за последние 24 часа COVID-19 смогли полностью победить 1684 жителей региона.
С начала пандемии на территории Подмосковья выявлено в общей сложности 483 052 случаев заражения коронавирусом. Скончались 8 357 человек. Выздоровели и выписались 415 199 человек.