Брюссель, 18 октября, 2021, 17:11 — ИА Регнум. ВБрюсселе прошла генеральная ассамблея общеевропейской партии «Европейский свободный альянс» (ЕСА), членом которой являетсяпартия «Русский союз Латвии».Об этом сообщается на странице партии в социальной сетиFacebook.

JoaquinAranoa Брюссель

Отмечается, что ассамблея состоялась после двухлетнего перерыва. Всего в ЕСА входят 49 партий, 48 из них из представляют страны Европейского союза и Демократическая партия Арцаха представляет Нагорно-Карабах.

От«Русского союза Латвии«в ассамблее приняли участиедепутат ЕвропарламентаТатьяна Жданок, Жанна Карелинаипредставительница молодежной партийной организацииЕкатерина Гаврилова.

Обсуждались не только текущие проблемы, но и планыЕСАна будущее, в которых основное место занимают не только борьба за права национальных меньшинств и увеличениеавтономиирегионов, но и социальная справедливость, права и свободы, в частности, борьба против языка ненависти и свобода слова, включая защиту журналистов от преследований.

Подчеркивается, чтоЕвропейский свободный альянс — партия, которая неизменно поддерживает борьбурусскоязычнойЛатвии за свои права, в том числе, и за образование на родном языке.