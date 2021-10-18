Москва, 18 октября, 2021, 17:08 — ИА Регнум. Роботизированные комплексы для охоты на подводных диверсантов проходят испытания в России, сообщает 18 октября газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны РФ.

Подводная охота

По информации издания, специалисты ВМФ России уже проводят испытания морских беспилотных аппаратов, способных эффективно мониторить подводную обстановку и обнаруживать противника на подступах к охраняемым объектам.

Использование таких подводных дронов может резко повысить эффективность защиты как военно-морских баз, так и гражданских морских портов и иных объектов.

Первые подводные контрдиверсионные дроны проходят проверку в подразделениях противодиверсионных сил и средств (ПДСС) ВМФ России. По итогам этих испытаний будет принято решение о принятии таких аппаратов на вооружение. По словам источника издания, подводные роботы могут действовать как под управлением оператора, так и в полностью автономном режиме.

Кроме того, уже отмечено, что подводные роботы также имеют и диверсионный потенциал, поэтому сфера их применения может расшириться.