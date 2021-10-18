Москва, 18 октября, 2021, 19:32 — ИА Регнум. Студия «Союзмультфильм» заключила сделки с компаниями из разных стран на показ её проектов. Об этом 18 октября пишет ТАСС.

Союзмультфильм

«Союзмультфильм» представил на международной выставке MIPCOM проекты «Чуч-Мяуч», «Тайны медовой долины», «Пластилинки», а также «Крутиксы». Как отмечает СМИ, анимацию от российской студии покажут в Китае, Израиле, Чехии и ряде других стран.

ИА REGNUM напоминает, что мультсериал «Крутиксы» снят по мотивам серии комиксов российского издания BUBBLE Comics. Шоу рассчитано на детей в возрасте 6−8 лет.