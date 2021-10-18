Киев, 18 октября, 2021, 17:07 — ИА Регнум. Не более чем на полмесяца хватит имеющихся на складах ТЭС Украины запасов угля, сообщили 18 октября в пресс-службе украинского минэнерго.

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Так, двухнедельным запасом располагает Трипольская ТЭС — 29,8 тыс. тонн газового угля. У Приднепровской и Ладыженской ТЭС угля хватит на три недели.

На шесть дней работы осталось угля на Бурштынской и Углегорской ТЭС. Только на пять дней работы хватит угля у Змеевской ТЭС (9,4 тыс. тонн).

Ранее сегодня, 16 октября, заместитель украинского министра энергетики Максим Немчинов заявил, что Киев заключил договора на закупку за рубежом четырёх миллионов тонн угля и что планирует подписать контракт ещё на два миллиона тонн.