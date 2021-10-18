Кострома, 18 октября, 2021, 17:21 — ИА Регнум. На карантин из-за ОРВИ и COVID-19 в Костромской области закрыты две малокомплектные школы, 12 групп и 11 классов в школах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор департамента образования и науки в Костромской области Илья Морозов.

Татьяна Раджабова ИА Красная Весна Карантин

В общей сложности дома остаются 1374 воспитанника детских садов и школ, 888 из них находятся на карантине по коронавирусу, 486 — по ОРВИ.

«Домой отправляются не только заболевшие ОРВИ дети, но и ребята, чьим родственникам поставили диагноз COVID-19. Такая практика существует с 2020 года. Система действует следующим образом — руководители лечебных учреждений передают информацию Роспотребнадзору и руководителям школ и детских садов. Отмечу, что количество детей на карантине по ОРВИ в Костромской области снижается четвёртую неделю, показатели по COVID-19 ниже, чем в прошлом году. Тогда дома по этой причине оставались более 1000 детей» , — сказал Морозов.

Отметим, что вопрос оперативного обмена информацией между ведомствами обсуждался на еженедельном совещании в администрации области 18 октября. Власти региона попросили депобр и Роспотребнадзор сделать всё, чтобы избежать перевода образовательных учреждений на дистанционный режим.