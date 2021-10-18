Воронеж, 18 октября, 2021, 17:05 — ИА Регнум. Уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено в отношении оперуполномоченного и старшего оперуполномоченного одного из отделов полиции города Воронежа следственными органами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 октября в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области. Дело возбуждено по материалам регионального УФСБ России.

(сс) luctheo Наручники

Согласно предварительной версии следствия, подозреваемые в июне 2021 года сообщили родственникам подозреваемого по уголовному делу о том, что они, якобы, имеют возможность повлиять на избрание фигуранту меры пресечения в виде домашнего ареста взамен заключения под стражу, решить вопрос о непривлечении его к уголовной ответственности по другим эпизодам, а также — обеспечить назначение минимально возможного наказания. За это подозреваемые потребовали передать им под предлогом последующей передачи третьим лицам изначально в размере 300 тысяч рублей (деньги были переданы 29 июня 2021 года), а затем — еще 800 тысяч рублей, половину из которых родственники передали в июле и августе 2021 года. Никаких реальных полномочий выполнить обещанное у подозреваемых не было, подчеркнули в СКР.

11 октября при передаче очередной части незаконного денежного вознаграждения в размере 400 тысяч рублей противоправная деятельность сотрудников полиции была задокументирована сотрудниками регионального управления ФСБ. Материалы проверки были переданы в СК, где приняли решение о возбуждении уголовного дела. Подозреваемые дали признательные показания.

«Сотрудники одного из отделов полиции УМВД России по г. Воронежу подозреваются в совершении мошенничества. В ГУ МВД России по Воронежской области по данному факту назначено проведение служебной проверки, в случае установления вины сотрудников, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а также привлечены к ответственности в соответствии с законодательством. Их непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности. В настоящее время данные сотрудники отстранены от исполнения служебных обязанностей», — прокомментировали задержание сотрудников в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.