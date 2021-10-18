Тюмень, 18 октября, 2021, 17:05 — ИА Регнум. В Тюмени 18 октября горожане жалуются на запах гари. Источником задымления в городе являются природные пожары в Свердловской области, сообщает региональный оперативный штаб.

Елена Миронова ИА REGNUM Тюмень памятная

В департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области заявили, что в регионе отмечено два лесных пожара в Ялуторовском и Армизонском районах. В настоящее время пожары локализованы.

Относительно сжигания кур под Тюменью по причине карантина по птичьему гриппу в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что место уничтожения птиц и продуктов птицеводства расположено на значительном удалении от жилой застройки.

«В пробах воздуха, отобранных 18 октября в Тюмени в районе улиц Федюнинского — Широтная, превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не выявлено», — отметили в ведомстве.