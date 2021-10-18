Вашингтон, , 17:06 — REGNUM Проблемы с цепочками поставок, с которыми сталкиваются Штаты, сохранятся и в 2022 году, заявил министр транспорта США Питер Буттиджич. Об этом сообщает 18 октября CNN.

Пит Буттиджич Gage Skidmore

Он подчеркнул, что потенциальное принятие Конгрессом инфраструктурного плана президента Джо Байдена является лучшим способом помочь облегчить эти проблемы.

«Безусловно, многие из проблем, с которыми мы столкнулись в этом году, сохранятся и в следующем. Но есть как краткосрочные, так и долгосрочные шаги, которые мы можем предпринять, чтобы что-то с этим сделать. Послушайте, часть происходящего связана не только с предложением, но и со спросом. Спрос зашкаливает. Это еще один пример того, почему нам необходимо принять закон об инфраструктуре. Только на порты в инфраструктурном плане президента предусмотрено $17 млрд, и нам необходимо решить эти долгосрочные проблемы, которые сделали нас уязвимыми», — уверил министр.

Напомним, что Сенат США ранее одобрил инфраструктурный план Байдена стоимостью $1,2 трлн и сейчас предложение рассматривает палата представителей.

Как сообщало ИА REGNUM, нехватка рабочей силы в США привела к массовым сбоям в цепочке поставок. Эксперты предупреждают, что проблема приобретает характер чрезвычайной ситуации национального масштаба.