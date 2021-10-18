Лондон, 18 октября, 2021, 17:02 — ИА Регнум. 18 октября в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» «Арсенал» в заключительном матче восьмого тура Английской Премьер-лиги 2021/22 сыграет с «Кристал Пэлас». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент

ФК «Арсенал»

На матч назначена бригада арбитров во главе с Майком Дином. Ассистенты главного судьи — Эдвард Смарт и Марк Шолес.

В матче не смогут принять участие травмированные Гранит Джака и Габриэл Мартинелли. В текущем сезоне 20-летний бразилец принял участие в четырех матчах, в которых не смог отметиться результативными действиями.

По итогам сентября главный тренер «канониров» Микель Артета был признан лучшим тренером месяца в АПЛ.

После семи стартовых туров «Арсенал» с тремя победами и десятью очками занимает лишь тринадцатое место в турнирной таблице чемпионата. «Кристал Пэлас» с семью очками идет позицией ниже.