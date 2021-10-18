Рига, 18 октября, 2021, 16:58 — ИА Регнум.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Латвия

Государственный долг Латвии растет стремительными темпами, виноваты дополнительные расходы на борьбу с ковид-эпидемией. Об этом сообщило латвийское «Радио 4».

Так, за последние два года госдолг выросна4,3 млрд евро, в 2022 году он достигнет 52% от ВВП.

Проблема заключается в том, что в 2023 году Еврокомиссия снова может обязать страны начать соблюдать фискальную дисциплину, и с этим надо считаться, так как госдолг не может расти бесконечно, отметилаглава Совета по фискальной дисциплинеЛатвии Инна Штейнбука.

«Если начать увеличивать дефицит за счет долга, к этому можно очень хорошо привыкнуть, а отвыкнуть будет трудно. Поэтому мы призываем правительства не залезать в глубокие долги, придерживаться потолка в районе 50% от валового продукта», — заявила она.

По ее словам, снизить госдолг и дефицит бюджета можно, например, за счет роста экономики. Бюджетный дефицит в2021году, по обновленным данным, составит 9,3% от ВВП, на2022год дефицит запланирован в размере 4,8%.

Однако, добавляет Штейнбука, беспокойство экспертов вызывает готовность правящих партий активно тратить госсредства и заемные средства Евросоюза: «Следующий год — предвыборный. И очень не хотелось бы, чтобы дополнительные бюджетные средства уходили на какие-то цели, которые не сильно помогают экономике выйти из кризиса или не сильно помогают здравоохранению».