Барселона, Испания, 18 октября, 2021, 16:58 — ИА Регнум. 18 октября издание El Nacionalсообщило, что руководство каталонской «Барселоны» отказало «Пари Сен-Жермен» в трансфере 33-летнего Серхио Агуэро. Парижский клуб предлагал в обмен Мауро Икарди.

Кирилл Венедиктов Серхио Агуэро

В текущем сезоне Мауро Икарди принял участие в девяти матчах французской Лиги 1 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами в ворота «Лиона», «Страсбурга» и «Труа».

Серхио Агуэро дебютировал в составе «сине-гранатовых» 17 октября, выйдя на поле в матче девятого тура испанской Примеры с «Валенсией» (3:1).

Агуэро перешел в «Барселону» в июле 2021 года из «Манчестер Сити» на правах свободного агента. Помимо аргентинца, состав «сине-гранатовых» также пополнили Мемфис Депай и Эрик Гарсия.