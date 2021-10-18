Омск, 18 октября, 2021, 16:56 — ИА Регнум. На сегодняшний день ситуация с коронавирусом в Омской области является критической. Об этом 18 октября после заседания оперштаба сообщил губернатор региона Александр Бурков. Его комментарий приводит пресс-служба областного правительства.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Александр Бурков

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По его словам, заболеваемость доходит практически до 400 человек в сутки: «Нагрузка на систему здравоохранения колоссальная». Также выросла нагрузка на систему скорой помощи. Принято решение по увеличению количества экипажей.

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Ограничительные меры в регионе продлили до конца ноября. Руководителям предприятий рекомендовано отправлять на дистанционную работу непривитых сотрудников старше 65 лет.

Бурков подчеркнул, что было принято решение ввести в начале ноября систему QR-кодов, подтверждающих вакцинацию, при посещении музеев, театров, концертных залов.

«Эта мера вынужденная. На очереди по требованию Роспотребнадзора — торговые центры, предприятия общепита, речь ведётся об общественном транспорте», — прокомментировал руководитель региона.

Он добавил, что если эпидемиологическая ситуация будет ухудшаться, то власти будут вынуждены пойти на эти крайние меры, чего им делать «не хотелось бы». Жителей региона призывают вакцинироваться от коронавируса, чтобы избежать тотального введения QR-кодов.