Москва, 18 октября, 2021, 16:54 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с госкорпорацией «Росатом» проработать вопрос об организации с 2022 года регулярных грузовых перевозок по Северному морскому пути. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный морской путь

«Рассмотреть вопрос об организации начиная с 2022 года регулярных транзитных грузовых, в том числе контейнерных, перевозок по Северному морскому пути», — говорится в поручении главы государства по итогам состоявшегося 3 сентября пленарного заседания Восточного экономического форума.

Уточняется, что при проработке вопроса правительство должно обратить внимание на «развитие портовой инфраструктуры, обеспечение безопасности судоходства и экономической эффективности перевозок, а также на необходимость обеспечения таких перевозок в течение всего года».

Ответственные за исполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв. Доклад о проделанной работе должен быть представлен до 1 декабря 2021 года.