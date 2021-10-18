Москва, 18 октября, 2021, 16:53 — ИА Регнум. 18 октября издание «Казанские ведомости» сообщило, что сегодня 34-летний российский опорный полузащитник Дмитрий Тарасов, выступающий за московский «Велес», организует прощальный ужин для игроков своей команды в честь завершения профессиональной карьеры футболиста.

Fclm.ru Дмитрий Тарасов

Дмитрий Тарасов провел лучшие годы своей карьеры в «Москве» и московском «Локомотиве». За 9 лет в стане «железнодорожников» Тарасов сыграл в 152 матчах Российской Премьер-лиги, в которых забил одиннадцать мячей и отдал три результативные передачи.

В составе национальной сборной России по футболу Тарасов принимал участие на Кубке Конфедераций в 2017 году.