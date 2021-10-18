Лондон, 18 октября, 2021, 19:32 — ИА Регнум. Британская исполнительница Адель рассказала о реакции друзей, с которыми она поделилась своим треком Easy On Me. Об этом 18 октября пишет издание «Канобу».

Скриншот с YouTube Певица Адель

По словам певицы, её друзья раскритиковали первый трек, выпущенный ею за шесть лет. «Я отправила отрывок трём моим ближайшим друзьям, когда ещё писала её. И одному она не понравилась, а другой сказал: «Что ж, да, может быть, продолжай пробовать». А ещё один друг сказал: «Я занят работой», — поделилась артистка.

ИА REGNUM напоминает, что 15 октября 2021 года Адель презентовала композицию Easy On Me, которая войдёт в её будущий альбом «30». Вместе с песней вышел и клип на неё.