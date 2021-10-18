Волгоград, 18 октября, 2021, 16:55 — ИА Регнум. Уголовное дело о хищении более 48 млн рублей при расчистке ериков возбуждено на основании материалов прокурорской проверки в Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM 18 октября в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Река

По данным прокуратуры, в марте 2020 года в рамках реализации регионального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» областная дирекция водохозяйственного строительства и ООО «ГринЛайт» заключили пять контрактов на выполнение работ по экологической реабилитации ериков и озёр на территории Среднеахтубинского и Светлоярского районов Волгоградской области. Подрядчик получил более 48 млн рублей, однако фактически работы не выполнялись.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере расследует региональное управление ФСБ и взято на контроль прокуратурой региона.

Напомним, в сентябре 2021 года стало известно, что руководство ООО «ГринЛайт» может быть причастно к хищению почти 200 млн рублей при расчистке свалки под Волгоградом.