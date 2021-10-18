Анкара, 18 октября, 2021, 16:49 — ИА Регнум. 18 октября 33-летний бывший полузащитник мадридского «Реала», «Ливерпуля», дортмундской «Боруссии» и национальной сборной Турции Нури Шахин объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста. В ближайшее время Шахин будет представлен в качестве нового главного тренера «Антальяпора», за который он выступает последние полтора года.

Tim.Reckmann Нури Шахин

В текущем сезоне Шахин принял участие в четырнадцати матчах за «Антальяспор» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил две желтые карточки.

Шахин присоединился к «Антальяспору» в августе 2020 года, перейдя из бременского «Вердера» на правах свободного агента.