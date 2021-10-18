Вашингтон, 18 октября, 2021, 16:47 — ИА Регнум. Представители министерств иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии призвали США не забывать об «угрозе со стороны России» во время обострения отношений с Китаем.

Peter Fitzgerald, Russian translation by Digr Прибалтика

Об этом 18 октября заявили министры иностранных дел Латвии и Эстонии, а также замглавы МИД Литвы.

Все трое дали «оптовое» интервью американскому изданию Newsweek.

«Россия представляет коротко — или среднесрочную угрозу, которая чрезвычайно важна. Но систематические вызовы нашему демократическому способу жизни, которые исходят со стороны Китая, это то, что нельзя игнорировать», — заявил заместитель главы МИД Литвы Мантас Адоменас.

«Решая проблемы с одной стороны, давайте не забывать о другой. Иначе как-то утром мы проснемся с очень неприятным сюрпризом и потом снова будем пытаться понять, кто это упустил», — припугнул американских покровителей глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.

При этом Ринкевич назвал «наивными» людей, считающих, что «нужно больше связей с Россией, чтобы сбалансировать влияние Китая».

Напомним, комментируя регулярные жалобы Польши, стран Прибалтики и им подобных лимитрофов на «угрозу агрессии России», российский президент Владимир Путин пояснил, что это «выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это».