Санкт-Петербург, 18 октября, 2021, 16:46 — ИА Регнум. 18 октября портал WhoScoredопубликовал символическую сборную лучших игроков прошедшего 11-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 по футболу. MVPтура был признан 24-летний нападающий «Зенита» и олимпийской сборной Бразилии Малком, отметившийся во встрече с тульским «Арсеналом» (1:2) результативной передачей, тремя успешными обводками, двумя выигранными верховыми единоборствами и одним отбором.

Vyacheslav Evdokimov Малком в форме ФК «Зенит»

Помимо Малкома (9.1), в символическую сборную 11-го тура вошли Антон Коченков («Арсенал», 8.1), Тони Вилена («Краснодар», 7.8), Максим Карпов («Химки», 8.0), Иван Ордец («Динамо», 8.1), Марио Фернандес (ЦСКА, 7.6), Чидера Эджуке (ЦСКА, 8.9), Оливер Абильдгор («Рубин», 8.1), Кингс Кангва («Арсенал», 8.4), Владислав Сарвели («Крылья Советов», 8.4) и Матео Кассьерра («Сочи», 8.2).

В текущем сезоне Малком принял участие в восьми матчах за «Зенит» в рамках внутреннего турнира, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.