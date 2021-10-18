Екатеринбург, 18 октября, 2021, 16:45 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности губернатора Алексей Шмыков проверил координацию ответственных ведомств на юге Екатеринбурга, сообщает областной департамент информполитики.

Fws.gov Торфяной пожар

Власти держат ход ликвидации природных пожаров на особом контроле. Такое поручение ранее дал губернатор Евгений Куйвашев. Шмыкову доложили, что при помощи квадрокоптера были определены кромка и очаги пожара. Кромку окопали бульдозерами. Минерализованная полоса предотвращает расширение площади пожара. Кроме того, утром 18 октября на место был доставлен насосно-рукавный комплекс «Шквал», привезённый из Ногинского спасательного центра. Он подаёт в секунду 350 литров воды.

«Наша задача — в максимально короткие сроки ликвидировать очаги этого природного пожара, избавить людей от смога. Для этого выстроена четкая координация между задействованными в борьбе областными ведомствами, МЧС, специалистами ЦВО, на место привлечена специальная техника. Эту ситуацию мы будем держать под особым контролем до тех пор, пока проблема не будет решена полностью», — сказал Алексей Шмыков.

Как сообщало ИА REGNUM, всего торфяные пожары действуют на площади 4,5 га. В ликвидации задействованы 274 человека, а также 59 единиц техники. Напомним, пожары тушат с 11 октября. Жители Екатеринбурга и окрестностей ранее много раз жаловались на смог.