Сочи, Краснодарский край, 18 октября, 2021, 16:45 — ИА Регнум. Наплыв отдыхающих на период осенних каникул ожидают в городе-курорте Сочи. Об этом 18 октября сообщил в соцсетях глава администрации города Алексей Копайгородский.

Sochiadm.ru Сочи

«В Сочи ожидается увеличение турпотока в дни осенних каникул. По итогам октября планируем принять 350 тысяч туристов», — написал Копайгородский.

Мэр Сочи отметил, что под особым контролем при приеме гостей остаётся выполнение всех требований Роспотребнадзора и санитарное состояние городских территорий, в том числе вдоль береговой линии. Копайгородский также напомнил арендаторам пляжных территорий о необходимости оперативного демонтажа и консервации нестационарных торговых объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на вторую половину сентября Краснодарский край с начала 2021 года посетили 13,6 млн туристов, причем Сочи остаётся самым популярным местом отдыха в регионе.