Москва, 18 октября, 2021, 16:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения о выделении в 2021 году дополнительных средств на субсидирование льготных авиаперевозок с Дальнего Востока. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Представить предложения о выделении в 2021 году из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований для предоставления организациям воздушного транспорта субсидий на осуществление воздушных перевозок льготных категорий граждан, а также граждан, проживающих на территориях субъектов Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа», — говорится в поручении главы государства по итогам состоявшегося 2 октября совещания по вопросам социально-экономического развития ДФО.

Сообщается, что отчёт об исполнении поручения правительство должно представить до 1 ноября 2021 года.