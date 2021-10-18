Тбилиси, , 16:55 — REGNUM Влиятельные депутаты Европарламента, бывшие президенты, видные политические и общественные деятели опубликовали совместное открытое письмо в поддержку Михаила Саакашвили, сообщает 18 октября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

«1 октября 2021 года президент Саакашвили вернулся в Грузию и был немедленно арестован по приговору суда, вынесенному заочно. Известно, что эти обвинения политически мотивированы. Саакашвили был одним из десятков бывших чиновников, осужденных их преемниками. Несмотря на осуждение Михаила Саакашвили, обвинения не были признаны на международном уровне, в результате чего никто не мог выдать его Грузии. Он продолжал работать и выезжать за границу, поскольку эти обвинения были очевидной формой политического преследования», — говорится в письме.

Подписавшие письмо обвиняют нынешние грузинские власти в запугивании и преследовании журналистов и оппозиционных политиков, слежке за иностранными дипломатами. По их мнению, подобные действия властей разрушают демократические институты в Грузии.

В письме содержится требование приостановить тюремное заключение Саакашвили до тех пор, пока у него не появится возможность предстать перед свободным и независимым судом. Утверждается, что в Грузии отсутствует доверие общественности к системе правосудия, а суды стали политически мотивированными. Для того, чтобы ослабить политическую напряжённость в стране, необходимо ввести «отдельные элементы международного мониторинга».

«Президент Саакашвили должен быть освобожден для того, чтобы было заключено соглашение, направленное на стабилизацию кризиса в Грузии и восстановление курса, которого грузинский народ желает для своей страны», — говорится в письме.

Напомним, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после своего нелегального возвращения в страну был арестован и помещён в тюрьму.