Санкт-Петербург, 18 октября, 2021, 16:51 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге осудили женщину, которая в состоянии алкогольного опьянения била, кусала и сажала в шкаф своих детей за «слишком частые» просьбы о еде. Об этом 18 октября сообщили в объединённой пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Elheraldo.co Насилие над детьми

Приморский районный суд Санкт-Петербурга отправил на принудительное лечение в специализированную медицинскую организацию женщину, которая в период с 1 ноября 2018 года по 16 июня 2019 года систематически избивала своих сыновей, 2015 и 2017 годов рождения. Как было доказано в суде, злоупотребляя алкоголем, мать избивала руками и ногами, ставила в угол, запирала в шкафу и кусала своих сыновей.

В судебном заседании женщина все обвинения отвергала поясняя, что ежедневно злоупотребляла спиртным, в состоянии опьянения была с детьми агрессивна, нецензурно на них ругалась. Однако она полагала, что о детях заботилась, покупала им игрушки, продукты.

«Иногда наказывала: била, но не больно, ставила в угол», — пояснила обвиняемая в суде.

Один из свидетелей же рассказал, что женщина наказывала детей, так как, по ее словам, «они плохо себя ведут, потому что просят много еды». Один из сыновей признался суду, что «мама любит пить водку, папа тоже пьет», «у мамы часто болит голова, водка — это лекарство».

«В больницу его привезла скорая помощь из дома по причине того, что мама его избила. Мама ударила его ногой в живот и в голову. Он сильно плакал из-за этого, ему было больно. Брата мама также била по рукам, кусала. Это было часто. Он скучает по маме, но хочет остаться в больнице, так как там есть машинки», — рассказали в судебной пресс-службе.