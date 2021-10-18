Мэкэле, Эфиопия, , 16:40 — REGNUM Об авиаударе со стороны ВВС Эфиопии по городу Мэкэле (столица штата Тыграй) заявили в Народном фронте освобождения Тыграя, сообщает 18 октября Reuters.

Авиаудар U.S. Air Force

Удары были нанесены утром по району Моссобо-Харена и по центральной части административного центра. Агентство получило подтверждение из неназванных источников. В результате пострадали несколько гражданских.

Со своей стороны федеральные власти Эфиопии отрицают бомбардировку. Пресс-секретарь правительства республики заявил, что Аддис-Абебе не за чем бомбить свой город.

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