Вашингтон, , 17:07 — REGNUM В Сенате США 19 октября пройдут слушания по поводу назначения выдвиннутого президентом Джо Байденом кандидата на пост главы Таможенной и пограничной службы (CBP) США, сообщает Fox News.

Джо Байден

Кандидатура Криса Магнуса, начальника полиции города Тусон, Аризона, будет тщательно рассматриваться сенаторами. Отмечается, что политики выражают обеспокоенность по поводу «откровенно опасного» послужного списка Магнуса, выступающего против сотрудничества полиции с федеральными органами иммиграционной службы.

Магнус был выдвинут Байденом в апреле на должность руководителя агентства, которое контролирует границу Штатов и является ведомством, защищающим страну от нелегалов. Слушания по утверждению его кандидатуры привлекают особое внимание в связи с ожесточенным и продолжающимся кризисом на южной границе США.

Напомним, в связи со скоплением беженцев на границе США губернатор ТехасаГрег Эбботтпошел на необычные меры — «построил стальную стену» из машин, чтобы противостоять мигрантам.