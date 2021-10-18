Абуджа, 18 октября, 2021, 16:32 — ИА Регнум. На севере Нигерии не менее 30 человек были убиты в ходе нападения вооруженных бандитов на городской рынок, сообщает 18 октября агентство Reuters со ссылкой на местные власти.

(сс) Heinrich-Böll-Stiftung Нигерия

По словам губернатора нигерийского штата Сокото Амину Вазири, группа вооруженных бандитов напала 17 октября на рынок в городе Горонио и оставалась там до утра 18 октября.

При этом некоторые местные СМИ сообщают о 60 погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, на севере Нигерии сохраняется активность вооруженных банд, занимающихся захватом заложников для выкупа, похищениями скота, поборами с мирных жителей.