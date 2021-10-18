Москва, 18 октября, 2021, 16:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 19 октября проведёт в режиме видеосвязи заседание президиума Госсовета, на котором будет рассмотрена транспортная стратегия России до 2030 года с прогнозом до 2035 года. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

Отмечается, что документы был подготовлен в соответствии с национальными целями и стратегическими задачами развития России и определяет основные направления транспортной политики.

«Обсуждение и разработка велись с участием как органов государственной власти федерального и регионального уровня, так и широкого круга представителей бизнеса и профессионального сообщества», — говорится в пресс-релизе.

Сообщается, что итоговая редакция документа также была поддержана соответствующей комиссией Госсовета и правительственной комиссией по транспорту.

Как отметили в Кремле, стратегия призвана обеспечить максимальный учёт интересов всех без исключения субъектов рынка транспортных услуг, прежде всего их прямых пользователей — жителей городов и сёл, удалённых и труднодоступных районов страны.