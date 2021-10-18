Париж, 18 октября, 2021, 19:29 — ИА Регнум. В Сети появились фотографии рэпера Канье Уэста на свадьбе сына французского предпринимателя Бернара Арно. Пользователи Twitter шутят на тему внешнего вида артиста.

David Shankbone Канье Уэст

Канье Уэст появился на торжестве в светло-серой маске. Пользователи спорят, на кого рэпер похож больше в таком образе — на антигероя французского кино Фантомаса или на злодея из мира волшебников Волан-де-Морта.

https://twitter.com/michellemudave/status/1449828304807202816

«Если бы ты сказал мне 10 лет назад, что это Канье Уэст, если честно, я бы, наверное, поверила», — прокомментировал пользователь Chelle (Kanye's Christian CTO), приложив фотографию артиста.

«Блин, сегодня я не смогу заснуть. Большое спасибо», — шутит Black Internet Reactions.

«Канье в маске Фантомаса — это странный уровень самосознания, который меня искренне шокирует», — поделился Justin Wachtel.

«Почему Канье похож на лорда Волан-де-Морта?», — спрашивает AFRO REYES.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Канье Уэст подписал документы о передаче особняка в Хидден Хиллс (Лос-Анджелес) модели Ким Кардашьян, с которой он находится в состоянии бракоразводного процесса. Кардашьян заплатила рэперу $20 млн, чтобы «урегулировать» этот вопрос.