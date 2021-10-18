В Тверской области заработали мобильные пункты вакцинации
Тверь, 18 октября, 2021, 16:29 — ИА Регнум. Мобильные пункты вакцинации против коронавирусной инфекции начали работу в Тверской области с 18 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Мобильные пункты действуют в качестве дополнительной меры защиты здоровья жителей области. Всего в Твери предусмотрено 16 площадок для мобильной вакцинации, на которых по графику будут работать две специализированные машины. Сделать здесь прививку могут все желающие без предварительной записи.
«Сегодня необходимо предпринимать новые меры, которые помогут активнее бороться с заболеваемостью», — подчеркнул ранее на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Первыми площадками работы передвижных пунктов вакцинации стали территория у ТЦ «Олимп» на улице Трехсвятская и площадка у ТЦ «Можайский» в микрорайоне «Южный» — здесь специализированные автомобили будут дежурить 18 и 19 октября с 11:00 до 20:00 с техническим перерывом с 15:00 до 16:00. В одну смену медики в каждом пункте смогут привить от 40 до 50 человек. В наличие есть необходимые запасы вакцины.
В числе первых жителей, сделавших прививку в мобильном пункте у ТЦ «Олимп», стали пенсионеры Леонид и Антонина Старостины. «Узнали про открытие пункта через интернет. Очень удобно, что он находится рядом с домом», — рассказали супруги.
20 и 21 октября площадки мобильной вакцинации будут развернуты на ул. Горького, 130 и на остановке «Торговый центр» по ул. Орджоникидзе, д. 48В. 22 и 23 октября — в микрорайоне «Юность» у ТЦ «Дюна» и на остановке «Речной вокзал» около фонтана. 24 и 25 октября пройти вакцинацию можно будет у ДК «Металлист» на Петербургском шоссе, д. 39 и по ул. Георгиевская, д. 12 в микрорайоне «Мамулино». 26 и 27 октября мобильные пункты будут работать около ТЦ «Маяк» в микрорайоне «Радужный» и по ул. Оснабрюкская, д. 26 в микрорайоне «Брусилово». 28 и 29 октября привиться можно будет по ул. 2-я Грибоедова, д. 24 и около фонтана на Комсомольской площади, 30 и 31 октября — в поселке Сахарово возле ДК «Сахарово» и на проспекте Н. Корыткова, д. 36А, 1 и 2 ноября — в ДК «Затверецкий» по ул. Туполева, д. 105 и в микрорайоне «Мигалово» по ул. Громова, д. 11, к.1. На этих же площадках с 8 по 23 ноября, будет организована вакцинация вторым компонентом.
Для вакцинации и ревакцинации в мобильных пунктах предварительная запись не нужна, но при себе нужно иметь паспорт, медицинский полис, СНИЛС. На месте организован предварительный осмотр врача. Без предварительной записи сделать прививку в Твери можно также в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» в фитнес-клубе «Атлетик Джим».
Кроме того, в Тверской области работает 55 пунктов вакцинации при медучреждениях, они работают и в будние дни, и в выходные. Записаться на прививку можно через МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, а также по телефонам прививочных пунктов, которые размещены на сайте облздрава. Всего на данный момент в Тверской области прививку сделали 417 641 человек.