Тверь, 18 октября, 2021, 16:29 — ИА Регнум. Мобильные пункты вакцинации против коронавирусной инфекции начали работу в Тверской области с 18 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Мобильные пункты действуют в качестве дополнительной меры защиты здоровья жителей области. Всего в Твери предусмотрено 16 площадок для мобильной вакцинации, на которых по графику будут работать две специализированные машины. Сделать здесь прививку могут все желающие без предварительной записи.

Пресс-служба правительства Тверской области В Тверской области заработали мобильные пункты вакцинации

«Сегодня необходимо предпринимать новые меры, которые помогут активнее бороться с заболеваемостью», — подчеркнул ранее на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Первыми площадками работы передвижных пунктов вакцинации стали территория у ТЦ «Олимп» на улице Трехсвятская и площадка у ТЦ «Можайский» в микрорайоне «Южный» — здесь специализированные автомобили будут дежурить 18 и 19 октября с 11:00 до 20:00 с техническим перерывом с 15:00 до 16:00. В одну смену медики в каждом пункте смогут привить от 40 до 50 человек. В наличие есть необходимые запасы вакцины.

В числе первых жителей, сделавших прививку в мобильном пункте у ТЦ «Олимп», стали пенсионеры Леонид и Антонина Старостины. «Узнали про открытие пункта через интернет. Очень удобно, что он находится рядом с домом», — рассказали супруги.

20 и 21 октября площадки мобильной вакцинации будут развернуты на ул. Горького, 130 и на остановке «Торговый центр» по ул. Орджоникидзе, д. 48В. 22 и 23 октября — в микрорайоне «Юность» у ТЦ «Дюна» и на остановке «Речной вокзал» около фонтана. 24 и 25 октября пройти вакцинацию можно будет у ДК «Металлист» на Петербургском шоссе, д. 39 и по ул. Георгиевская, д. 12 в микрорайоне «Мамулино». 26 и 27 октября мобильные пункты будут работать около ТЦ «Маяк» в микрорайоне «Радужный» и по ул. Оснабрюкская, д. 26 в микрорайоне «Брусилово». 28 и 29 октября привиться можно будет по ул. 2-я Грибоедова, д. 24 и около фонтана на Комсомольской площади, 30 и 31 октября — в поселке Сахарово возле ДК «Сахарово» и на проспекте Н. Корыткова, д. 36А, 1 и 2 ноября — в ДК «Затверецкий» по ул. Туполева, д. 105 и в микрорайоне «Мигалово» по ул. Громова, д. 11, к.1. На этих же площадках с 8 по 23 ноября, будет организована вакцинация вторым компонентом.

Для вакцинации и ревакцинации в мобильных пунктах предварительная запись не нужна, но при себе нужно иметь паспорт, медицинский полис, СНИЛС. На месте организован предварительный осмотр врача. Без предварительной записи сделать прививку в Твери можно также в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» в фитнес-клубе «Атлетик Джим».

Кроме того, в Тверской области работает 55 пунктов вакцинации при медучреждениях, они работают и в будние дни, и в выходные. Записаться на прививку можно через МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, а также по телефонам прививочных пунктов, которые размещены на сайте облздрава. Всего на данный момент в Тверской области прививку сделали 417 641 человек.