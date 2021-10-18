Владикавказ, 18 октября, 2021, 18:45 — ИА Регнум. В Северной Осетии расследуется уголовное дело о массовом отравлении детей в санатории. По данному делу предъявлено обвинение повару и диетической сестре в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, сообщили 18 октября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Zhazh.ru Школьная столовая

Напомним, инцидент произошел 14 августа. В течение двух суток в больницу с признаками отравления попали 12 детей в возрасте от восьми до 14 лет.

Как было установлено следствием. Повар днем приготовил куриное мясо и дал указание подать его на ужин детям. При этом диетсестры в этот день на рабочем месте не было. Экспертиза показала, что к моменту приема пищи мясо уже было испорчено, так как были нарушены правила хранения готовых блюд.