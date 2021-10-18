Токио, 18 октября, 2021, 16:28 — ИА Регнум. Программу безвизовых обменов с Россией хотели бы возобновить власти Японии, заявил министр страны восходящего солнца по делам Окинавы и «северных территорий» Косабуро Нисимэ 18 октября, передаёт NHK.

Япония

Прибыв на мыс Носаппу на Хоккайдо и осмотрев с берега российские острова (Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи), Нисимэ сказал, что Токио намерен работать над возобновлением программы. В этой работе по возобновлению безвизового обмена с Россией будет участвовать японский МИД.

Напомним, программа безвизового обмена между Россией и Японией была приостановлена из-за пандемии. Это произошло в августе прошлого года.